Житель Петрозаводска нашел на улице карту и два дня гулял за чужой счет

Потерявшая банковскую карту петрозаводчанка осталась без трех тысяч рублей благодаря любителю дорого алкоголя.

В полицию с заявлением о краже обратилась 55-летняя женщина. Она проверила баланс своего счета и обнаружила, что он уменьшился более чем на 3 000 рублей. Никаких покупок петрозаводчанка не совершала, но оказалось, что она потеряла банковскую карту, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 32-летний горожанин. Он признался в содеянном и рассказал, что карту нашел на улице. В течение двух дней мужчина расплачивался по ней в магазинах, приобретая крепкие алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Костомукше оперативники раскрыли кражу с чужой банковской карты.