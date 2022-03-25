Полицейские в Карелии прервали праздник счастливого обладателя чужой банковской карты

В Костомукше оперативники раскрыли кражу с чужой банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 30-летний горожанин. Мужчина рассказал, что с его банковского счёта списали более 9 тысяч рублей. В тот день его пластиковой картой пользовалась жена. Она потеряла карту, но об этом стало известно только вечером. Супруг вернулся с работы и спросил жену о странных тратах в течение дня, уведомления о которых он получал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 41-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что нашёл банковскую карту на улице. Попытка расплатиться за товар в магазине оказалась успешной. И тогда он тратил деньги в течение дня, пока доступ к ним не заблокировали. Фигурант приобретал за чужой счёт алкогольную и табачную продукцию, продукты питания, желая организовать праздник.

Полицейским мужчина добровольно выдал 2 бутылки водки и колбасу, оставшиеся после застолья.

Уголовное дело возбуждено о краже с банковского счёта. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.