Житель Петрозаводска украл детский рюкзак с телефоном

Желание покататься на горке обернулось для маленькой петрозаводчанки пропажей рюкзака с телефоном и вещами.

В полицию поступило заявление от 36-летней горожанки: у её дочери пропал спортивный рюкзак. Возвращаясь домой, девочка решила прокатиться с горки и оставила его неподалеку у дерева. Когда собралась уходить, на месте не нашла. В нем находились личные вещи и мобильный телефон, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастен 25-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.

Молодой человек признался, что обнаружил на улице чужую сумку и решил забрать, чтобы в дальнейшем найти хозяина. Однако затем он передумал, забрал себе мобильный телефон, остальные вещи выбросил.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска пришла на помощь прохожему и осталась без телефона.