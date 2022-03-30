Житель Петрозаводска украл детский рюкзак с телефоном

Желание покататься на горке обернулось для маленькой петрозаводчанки пропажей рюкзака с телефоном и вещами.
В полицию поступило заявление от 36-летней горожанки: у её дочери пропал спортивный рюкзак. Возвращаясь домой, девочка решила прокатиться с горки и оставила его неподалеку у дерева. Когда собралась уходить, на месте не нашла. В нем находились личные вещи и мобильный телефон, рассказали в МВД Карелии.
Полицейские установили, что к краже причастен 25-летний петрозаводчанин. Он дал признательные показания.
Молодой человек признался, что обнаружил на улице чужую сумку и решил забрать, чтобы в дальнейшем найти хозяина. Однако затем он передумал, забрал себе мобильный телефон, остальные вещи выбросил.
По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, жительница Петрозаводска пришла на помощь прохожему и осталась без телефона.
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