890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
ЕС ввел новые санкции против России 11
Сегодня 00:10
Взрыв газа произошел в жилом доме Петрозаводска: один человек пострадал 8
Сегодня 09:45
Главгосэкспертиза России одобрила строительство газопровода в Карелии 2
23.02.2022 16:02

Жительница Петрозаводска пришла на помощь прохожему и осталась без телефона

Новости. Криминал
15:07, 24 Февраля 2022
фото: © ural-meridian.ru

Новости партнеров

Гость столицы Карелии обокрал женщину прямо на улице.

В полицию обратилась 40-летняя жительницы Петрозаводска с просьбой отыскать и привлечь к ответственности неизвестного, который украл у нее телефон. По ее словам, на улице к ней подошёл прохожий и попросил о помощи. Мужчине срочно нужно было совершить звонок, а его мобильный телефон якобы разрядился. Петрозаводчанка вошла в положение незнакомца и предоставила свой смартфон. Затем она отвлеклась и не сразу заметила, что прохожий скрылся с её имуществом. Причинённый ущерб составил 8 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Муезерского района. Выяснилось, что он приехал в Петрозаводск встретиться с друзьями. По версии полиции, в один из дней сельчанин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ввёл в заблуждение потерпевшую и присвоил её телефон. Некоторое время он пользовался им, а затем, ещё будучи в Петрозаводске, сбыл. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды, в дальнейшем отправился обратно на малую родину.

В настоящее время полицейские установили место сбыта и изъяли похищенное. По окончании необходимых следственных мероприятий смартфон вернут законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, житель поселка Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»