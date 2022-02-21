Жительница Петрозаводска пришла на помощь прохожему и осталась без телефона

Гость столицы Карелии обокрал женщину прямо на улице.

В полицию обратилась 40-летняя жительницы Петрозаводска с просьбой отыскать и привлечь к ответственности неизвестного, который украл у нее телефон. По ее словам, на улице к ней подошёл прохожий и попросил о помощи. Мужчине срочно нужно было совершить звонок, а его мобильный телефон якобы разрядился. Петрозаводчанка вошла в положение незнакомца и предоставила свой смартфон. Затем она отвлеклась и не сразу заметила, что прохожий скрылся с её имуществом. Причинённый ущерб составил 8 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Муезерского района. Выяснилось, что он приехал в Петрозаводск встретиться с друзьями. По версии полиции, в один из дней сельчанин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ввёл в заблуждение потерпевшую и присвоил её телефон. Некоторое время он пользовался им, а затем, ещё будучи в Петрозаводске, сбыл. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды, в дальнейшем отправился обратно на малую родину.

В настоящее время полицейские установили место сбыта и изъяли похищенное. По окончании необходимых следственных мероприятий смартфон вернут законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, житель поселка Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела.