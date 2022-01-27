Житель поселка Карелии нашел на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела

В Прионежском районе мужчина не стал искать владельца найденного на улице гаджета и поплатился.

По сообщению МВД Карелии, несколько месяцев назад в прионежскую полицию поступила информация о том, что несовершеннолетний житель одного из поселков потерял мобильный телефон стоимостью без малого 15 000 рублей. Он предположил, что выронил его, когда возвращался домой.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что гаджет находится у 47-летнего жителя того же поселка.

Мужчина признался, что нашел телефон на улице и решил забрать себе, чтобы в дальнейшем им пользоваться. Никаких действий по поиску владельца он предпринимать не стал. В настоящее время имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии предупреждает: порядок обращения с находками предусмотрен Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае его несоблюдения, в соответствии с уголовным законодательством, действия нашедшего могут быть квалифицированы как имущественное преступление.

Ранее сообщалось, житель Карелии продал родственнице украденный гаджет.