Жителей райцентра в Карелии позвали на «День ходьбы»

Спортивное мероприятие пройдет в Пряже в эту субботу, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В субботу, 15 октября, на освещенной лыжной трассе в Пряже пройдет «День ходьбы».



Районная ДЮСШ подготовила следующие дистанции:



500 м — дети дошкольного возраста с родителями;



1 км — учащиеся 1–2 классов;



2,5 км — школьники 3-6 классов, ученицы 7–11 классов, женщины 18–39 лет; 40–59 лет, 60 лет и старше. А также мужчины 40–59 лет, 60 лет и старше.



5 км — школьники 7–11 классов, мужчины 18–39 лет.



Регистрация участников в 11.30, старт в 12.00. Отметим, общая протяженность лыжной трассы в поселке — 2,5 км.