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Жителей райцентра в Карелии позвали на «День ходьбы»

Новости. Спорт
15:00, 12 Октября 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Спортивное мероприятие пройдет в Пряже в эту субботу, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В субботу, 15 октября, на освещенной лыжной трассе в Пряже пройдет «День ходьбы».

Районная ДЮСШ подготовила следующие дистанции:

500 м — дети дошкольного возраста с родителями;

1 км — учащиеся 1–2 классов;

2,5 км — школьники 3-6 классов, ученицы 7–11 классов, женщины 18–39 лет; 40–59 лет, 60 лет и старше.  А также мужчины 40–59 лет, 60 лет и старше.

5 км — школьники 7–11 классов, мужчины 18–39 лет.

Регистрация участников в 11.30, старт в 12.00. Отметим, общая протяженность лыжной трассы в поселке — 2,5 км. 

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