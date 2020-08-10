Жителей Карелии бесплатно обучат скандинавской ходьбе

Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala приглашает жителей Петрозаводска на бесплатные тренировки, сообщили в Минспорта Карелии.
В ходе занятий участники знакомятся с правильной техникой скандинавской (северной) ходьбы, изучают теоретические основы ходьбы и комплекс простых гимнастических упражнений.
Скандинавская ходьба показана при многих заболеваниях и является важнейшей частью в системе оздоровления и реабилитации организма. Занятия доступны для любого возраста и уровня физической подготовки, отметили в министерстве.
Каждый участник тренировок получает книжку скандихода, в которой он может фиксировать пройденные шаги или километры, а также самочувствие и успехи в освоении техники.
Расписание занятий:
- вторник, 18.00 – Лотос Плаза (сбор у Утиного пруда);
- четверг, 18.00 – стадион Юность (сбор у административного здания).
Занятия бесплатные, возможна аренда палок. Подробная информация здесь.
Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.
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