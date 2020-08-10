Жителей Карелии бесплатно обучат скандинавской ходьбе

Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala приглашает жителей Петрозаводска на бесплатные тренировки, сообщили в Минспорта Карелии.

В ходе занятий участники знакомятся с правильной техникой скандинавской (северной) ходьбы, изучают теоретические основы ходьбы и комплекс простых гимнастических упражнений.

Скандинавская ходьба показана при многих заболеваниях и является важнейшей частью в системе оздоровления и реабилитации организма. Занятия доступны для любого возраста и уровня физической подготовки, отметили в министерстве.

Каждый участник тренировок получает книжку скандихода, в которой он может фиксировать пройденные шаги или километры, а также самочувствие и успехи в освоении техники.

Расписание занятий:



- вторник, 18.00 – Лотос Плаза (сбор у Утиного пруда);

- четверг, 18.00 – стадион Юность (сбор у административного здания).

Занятия бесплатные, возможна аренда палок. Подробная информация здесь.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.