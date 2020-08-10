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Жителей Карелии бесплатно обучат скандинавской ходьбе

Новости. Спорт
17:40, 10 Августа 2020
фото: © Паблик "Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala"
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Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala приглашает жителей Петрозаводска на бесплатные тренировки, сообщили в Минспорта Карелии.

В ходе занятий участники знакомятся с правильной техникой скандинавской (северной) ходьбы, изучают теоретические основы ходьбы и комплекс простых гимнастических упражнений.

Скандинавская ходьба показана при многих заболеваниях и является важнейшей частью в системе оздоровления и реабилитации организма. Занятия доступны для любого возраста и уровня физической подготовки, отметили в министерстве.

Каждый участник тренировок получает книжку скандихода, в которой он может фиксировать пройденные шаги или километры, а также самочувствие и успехи в освоении техники.

Расписание занятий:

- вторник, 18.00 – Лотос Плаза (сбор у Утиного пруда);
- четверг, 18.00 – стадион Юность (сбор у административного здания).

Занятия бесплатные, возможна аренда палок. Подробная информация здесь.

Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-10 17:47:19
А языку тоже бесплатно обучать будете? Барин, не понимаем мы по ихнему. :)
Гость
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