Жителей Карелии обучат технике северной ходьбы

В Карелии стартует проект "Северная ходьба – новый образ жизни", сообщили в региональном Минспорта.

В нашей республике в проекте принимают участие 4 команды из Петрозаводска и Пряжи.

В ходе обучения участники прослушают курс лекций и пройдут практические занятия. Для проверки своих знаний они будут выполнять домашние задания, оценкой которых займутся квалифицированные инструкторы по северной ходьбе.

Преподаватель онлайн курса – автор первой в России методики обучения северной (скандинавской) ходьбе, врач-гериатр, специалист по спортивной медицине и лечебной физкультуре, кандидат медицинских наук Андрей Волков.

По окончании курса учеников ждут очные тренировки с инструкторами для закрепления полученных знаний. В настоящий момент участники уже получили палки для ходьбы и приступили к онлайн обучению. Завершится проект соревнованиями, где ученики проекта смогут проверить, насколько они овладели техникой северной ходьбы, а также определятся три лучшие команды.