Жители Лахденпохьи раскритиковали качество уборки снега в городе

Горожане опасаются, что будут вынуждены ходить по «снежной сырой каше».

В одном из пабликов приладожского города опубликовали пост с критикой качества уборки улиц от снега.



«В городе, несмотря на воскресный день, продолжаются работы по расчистке дорог, тротуаров и скверов в Лахденпохья. Вопрос качества расчистки. Уже утром понедельника, горожане, скорее всего, будут ходить по снежной сырой каше», — написал житель Лахденпохьи по имени Андрей Степаныч.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что заваленный снегом райцентр убирают всего четыре трактора.







