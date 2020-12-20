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Жителя Карелии задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании

Новости. Криминал
11:20, 21 Декабря 2020
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com
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В Киришах двое мужчин изнасиловали свою знакомую, по подозрению в преступлении задержаны житель Карелии и гражданин Узбекистана.

В полицию 20 декабря в 9.38 через службу "112" поступило сообщение об изнасиловании в городе Кириши в квартире дома №3 по улице Комсомольской. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате выезда установлено, что в период с 23.00 19 декабря до 4.30 20 декабря в указанной квартире 28-летний гражданин Узбекистана и 25-летний житель Карелии. После совместного распития спиртных напитков они изнасиловали находившуюся в гостях 38-летнюю знакомую.

Оба подозреваемых были задержаны на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полицией установлено, что не позднее 16 апреля 2020 года житель Карелии без цели сбыта у неустановленного лица в неустановленном месте приобрёл амфетамин общей массой 1,24 грамма. С момента приобретения и до момента изъятия хранил его при себе, пока 16 апреля оно не было изъято из оборота сотрудниками ОМВД по Киришскому району.

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Комментарии

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кир
2020-12-21 12:10:52
Она сама хотела.
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