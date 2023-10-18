Жительница Карелии хотела спасти бывшего мужа от наказания и сама стала фигурантом уголовного дела

Жительницу Калевальского района, которая была свидетелем по делу бывшего супруга, обвиняют в заведомо ложных показаниях.

В начале текущего года женщину допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, фигурантом которого являлся её бывший супруг. Его подозревали в краже 45 тысяч рублей с банковской карты знакомого - предполагалось, что кража была совершена во время совместного застолья.

На предварительном следствии женщина сказала, что она не знала о совершенном преступлении. Когда бывший супруг оказался на скамье подсудимых, она, желая помочь ему избежать ответственности, заявила в суде о том, что её сожитель воспользовался чужой банковской картой с разрешения владельца и таким образом взял у него деньги в долг, что не соответствовало действительности. Эти сведения отличались от первоначальных.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.