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Жительница Карелии хотела спасти бывшего мужа от наказания и сама стала фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
12:45, 20 Октября 2023
фото: © МВД Карелии / ВК

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Жительницу Калевальского района, которая была свидетелем по делу бывшего супруга, обвиняют в заведомо ложных показаниях.

В полиции Калевальского района завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы. Её обвиняют в заведомо ложных показаниях.

В начале текущего года женщину допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, фигурантом которого являлся её бывший супруг. Его подозревали в краже 45 тысяч рублей с банковской карты знакомого - предполагалось, что кража была совершена во время совместного застолья.

На предварительном следствии женщина сказала, что она не знала о совершенном преступлении. Когда бывший супруг оказался на скамье подсудимых, она, желая помочь ему избежать ответственности, заявила в суде о том, что  её сожитель воспользовался чужой банковской картой с разрешения владельца и таким образом взял у него деньги в долг, что не соответствовало действительности. Эти сведения отличались от первоначальных. 

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

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