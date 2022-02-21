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Жительница Карелии разбила бутылкой стекло машины с шумной сигнализацией

Новости. Происшествия
18:00, 25 Февраля 2022
фото: pixabay.com / communicationcy

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Нетрезвая дама запустила бутылкой с недопитым алкоголем в машину, которая разозлила ее громкой сигнализацией.

Полицейские подозревают жительницу Беломорска в умышленном повреждении имущества. Об этом информирует МВД.

В полицию Беломорского района обратился 28-летний горожанин и сообщил, что кто-то повредил лобовое стекло на принадлежащем ему автомобиле. Причинённый ущерб составил 80 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к истории причастна 31-летняя соседка потерпевшего. Подозреваемая рассказала, что январской ночью, распивая дома алкогольные напитки, услышала, как во дворе сработала автомобильная сигнализация. Звуки показались женщине слишком громкими. Тогда она открыла окно, сбросила на иномарку бутылку с остатками спиртного и отправилась спать.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантку подозревают в  умышленном повреждении чужого имущества, повлёкшем причинение значительного ущерба. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что треть всех преступлений в Карелии были совершены пьяными людьми.

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