Треть всех преступлений в Карелии были совершены пьяными людьми

Также в январе 2022 года выросло число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Согласно приведенной прокуратурой Карелии статистике, из общего числа расследованных в первом месяце этого года преступлений 33,9% были совершены в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество таких преступлений выросло на 2,6%, с 114 до 117.

Кроме того, с 6 до 9 выросло количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Причем, если в январе 2021 года речь шла об одном человеке, совершившем эти преступления, то теперь «под наркотиками» были задержаны пять человек.

Напомним, всего за первый месяц 2022 года в Карелии было зарегистрировано 977 преступлений.