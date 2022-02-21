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Треть всех преступлений в Карелии были совершены пьяными людьми

Новости. Общество
11:26, 25 Февраля 2022
фото: © kaluganews.ru

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Также в январе 2022 года выросло число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Согласно приведенной прокуратурой Карелии статистике, из общего числа расследованных в первом месяце этого года преступлений 33,9% были совершены в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество таких преступлений выросло на 2,6%, с 114 до 117.

Кроме того, с 6 до 9 выросло количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Причем, если в январе 2021 года речь шла об одном человеке, совершившем эти преступления, то теперь «под наркотиками» были задержаны пять человек.

Напомним, всего за первый месяц 2022 года в Карелии было зарегистрировано 977 преступлений.

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Комментарии

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бюджет
2022-02-25 11:59:58
Вот поэтому то и надо изготовление и реализацию алкоголя "отдать " государству. И деньги будут, и паленки за "3 рубля" не станет. Одна выгода народу.
кир
2022-02-25 11:44:53
В пьяной стране это стандарт.
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