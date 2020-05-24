Жительница Петрозаводска ушла из дома и пропала

Женщина пропала 14 мая, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 38-летнюю Наталью Г.
В середине мая около 15.00 горожанка ушла из дома в районе улицы Сортавальской и не вернулась.
Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы прямые крашенные в светлый тон, глаза голубые.
Была одета в зеленую куртку, черные штаны и ботинки на маленьком каблуке. При себе имела черную сумку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: +7(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7-981-405-85-21 или 02.
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