Жительница Петрозаводска ушла из дома и пропала

Женщина пропала 14 мая, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 38-летнюю Наталью Г.

В середине мая около 15.00 горожанка ушла из дома в районе улицы Сортавальской и не вернулась.

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы прямые крашенные в светлый тон, глаза голубые.

Была одета в зеленую куртку, черные штаны и ботинки на маленьком каблуке. При себе имела черную сумку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: +7(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7-981-405-85-21 или 02.