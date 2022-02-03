Жительнице Карелии, трижды попавшейся за рулем пьяной, грозит 3 года колонии

В Костомукше будут судить 39-летнюю любительницу пьяной езды.

Прокуратурой Костомукши утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, которая в третий раз села за руль автомобиля в нетрезвом виде. Об этом рассказали в ведомстве.

В ходе дознания по делу установлено, что в июне 2020 года обвиняемая была привлечена к административной ответственности за невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, назначен крупный штраф с лишением права управления транспортными средствами. В апреле 2021 года женщина снова была задержана при управлении автомобилем в нетрезвом виде, за что спустя два месяца была осуждена к наказанию в виде обязательных работ на срок 260 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Не смотря на наличие судимости, в октябре 2021 года автоледи из Костомукши вновь была остановлена сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Карелии пьяный водитель оказал сопротивление инспекторам и был обезврежен.