Экс-главу Петрозаводска Любарского наградили орденом «Ахмат-спецназ»

Командир специального отряда «Ахмат» Апти Аллаутдинов вручил Владимиру Любарскому орден своего подразделения.

Как на своей странице в соцсети сообщил глава республики Артур Парфенчиков, бывшего главу карельской столицы Владимира Любарского наградили орденом «Ахмат-спецназ».



«Только что получил от Апти Аллаутдинова фото о награждении

Володи Любарского орденом „Ахмат-спецназ“.

Володя! Гордимся тобой и ждем дома. Уверен, что руку твою наши врачи быстро восстановят», — написал Парфенчиков.



Отметим, это высшая награда спецподразделения. Напомним, ранее бывший глава карельской столицы на своей странице в социальной сети разместил ролик, на котором подытожил службу по контракту на СВО.



Контракт на прохождение военной службы с подразделением «Ахмат» у Любарского заключен до 14 ноября нынешнего года. Владимир Любарский собирался домой после завершения срока контракта. Несколько дней назад экс-мер получил ранение, рассказав о своем состоянии нашему изданию.



