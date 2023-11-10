«Вот и прошли четыре месяца контракта», — экс-мэр Петрозаводска опубликовал видео с сослуживцами

Владимир Любарский вспомнил тех, с кем служил в батальоне спецназначения.

Бывший глава карельской столицы на своей странице в социальной сети разместил ролик, на котором подытожил службу по контракту на СВО, собрав важные моменты за последние месяцы.

Также бывший мэр Петрозаводска вспомнил тех, с кем ему довелось служить в отряде, включая и бойцов, которые погибли, не дожив до окончания контракта.

«Вот и прошли четыре месяца контракта в батальоне спецназначения „Ахмат“, — написал Владимир Любарский. — В кадре: Подорожник Монгол Компас Фермер Шило Молчун Белорус Монтана Гюнтер Фил Зеленка Бобби Сивый Мурманск ЛМ Донбас Конор Кость Рэм Сорок Первый Змей Гавр.»

Напомним, контракт на прохождение военной службы с подразделением «Ахмат» у Любарского заключен до 14 ноября нынешнего года. Владимир Любарский собирался домой после завершения срока контракта. Несколько дней назад экс-мер получил ранение, рассказав о своем состоянии нашему изданию.