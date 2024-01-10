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Первые карельские компании удостоены Знака «Легендарная Карелия»

Новости. Экономика
11:22, 11 Января 2024
фото: пресс-служба Минэка

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В 2023 году впервые вручили Знак «Легендарная Карелия».

Знак «Легендарная Карелия» предоставляет права на использование знака в целях создания условий для продвижения и популяризации республики, как туристического брэнда.   Уникальный бренд Республики Карелия был создан и зарегистрирован по поручению Главы региона Артура Парфенчикова.

– В целях создания дополнительных условий для продвижения и популяризации Республики Карелия, как туристического бренда, а также стимулирования спроса на услуги в сфере внутреннего туризма был зарегистрирован товарный знак – «Легендарная Карелия». Его использование является независимым подтверждением качества туристических услуг и услуг в сфере общественного питания, оказываемых предпринимателями республики, – отметил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

В декабре 2023 года первым четырем компаниям региона было предоставлено право на использование карельского бренда, исключительные права на который принадлежат Корпорации развития Республики Карелия.

Знаком «Легендарная Карелия» были удостоены компании ООО «Интурлидер», ООО «Элит Профи» (гостевой комплекс «ЮМА»), ООО «Юник Арт» (ресторан «В Карелии Есть») и отель «Космос». Увидеть фирменное изображение жители и гости республики смогут на вывесках и сайтах, сувенирах и буклетах компаний.

О порядке получения знака «Легендарная Карелия» региональные компании, задействованные в сфере туризма и гостеприимства, могут узнать у сотрудников Корпорации развития Карелии по телефону 44-54-00 или в офисе по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

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