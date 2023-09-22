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Актриса Виктория Федорова о съемках в кино: «Сериал сериалу рознь»

Новости. Культура
10:03, 25 Сентября 2023
фото: Из архива Виктории Федоровой

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Заслуженная артистка Карелии Виктория Федорова все лето провела на съемочных площадках в Москве.

Актриса театра драмы Карелии «Творческая мастерская» Виктория Федорова с конца 90-х снимается в сериалах, её фильмография насчитывает уже 22 картины. Но в последние время поклонники Виктории всё чаще ее видят на киносъёмках, о которых она рассказывает на своих страницах в соцсетях.

«Действительно, в последние два года я очень много работала на съёмочных площадках. И всё нынешнее лето было в поездках. Отдохнуть не удалось. Отпуска у меня не было. Кто-то сказал: «Бедная, отдохнуть не успела». Совсем не бедная, даже наоборот. И мне всё это в кайф.

Сериал сериалу рознь. Этим летом закончила съёмки в сериале на платформу. Надеюсь, он будет очень хорошим. К сожалению, ничего нельзя рассказывать о фильме, фотографии не выставить в Сети. Также жду премьеру очень хорошего полудокументального сериала про семью Романовых. Надеялись, что сериал покажут в августе, но премьеру перенесли на сентябрь. Ещё один сериал должен выйти на одном из ТВ каналов до нового года.

Из последних работ мне очень нравится сериал «Шаляпин», где я сыграла Евдокию, маму маленького Фёдора. Я с таким удовольствием его смотрела. Как здорово сыгран Шаляпин. Обожаю, когда актёр с юмором и иронией смотрит на свой образ», - поделилась актриса.

О новой жизни театра «Творческая мастерская» и голосе из Карелии, звучащем в автоответчиках по всей стране, читайте в нашей рублике «Лица Столицы».

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