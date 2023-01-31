Арест на 15 суток ждет пассажиров, устроивших пьяный дебош в поездах в Карелии

Транспортные полицейские сняли с поездов в Кеми и Петрозаводске пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

Помощь наряда полиции понадобилась бригаде поезда «Ярославль — Мурманск» на станции Кемь. На поведение пассажира, который после употребления зелья Бахуса появился в вагоне, стали поступать жалобы от соседей и проводника. В результате правоохранители выявили нарушителя — им оказался 35-летний житель Ижемского района Республики Коми, рассказали в транспортной полиции Петрозаводска.

Аналогичное правонарушение пресечено в поезде сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург», где 48-летний мурманчанин в пути следования нарушал общественный порядок.

Кроме этого, по прибытию пассажирского поезда сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург» на станцию Петрозаводск, стражами магистралей в вагоне выявлены правонарушители — жители Мурманской области 22 и 38 лет. Они были пьяны.

Все правонарушители сняты с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы по ст. 20.21 КРФоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Ранее сообщалось, транспортные полицейские в Карелии оштрафовали 29 пьяных пассажиров с начала года.