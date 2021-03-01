Арестовано имущество "Холод Славмо" - производителя мороженого в Петрозаводске

Судебный пристав-исполнитель в Петрозаводске наложил арест на имущество производителя мороженого ЗАО "Холод Славмо" на сумму почти 33,5 млн рублей: оборудование выставят на продажу для оплаты долгов.

Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Карелии.

Под арест попала 51 единица имущества, в том числе модульная котельная, машина для варки глазури, установки по выпечке вафельных стаканчиков и охлаждения жидкости в комплекте, автоматическая линия для производства сахарных рожков и многое другое. "Арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет погашения задолженности", - говорится в сообщении. В прошлом году Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление о признании предприятия банкротом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".