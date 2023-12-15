Баня горела на юге Карелии

Спасатели тушили баню в Пряжинском районе Карелии.

О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

Спасатели узнали о пожаре в понедельник, 18 декабря, в 10.40. В Пряжинском районе в деревне Корза на улице Центральной голела баня. Личный состав — 3 человека на 1 единице техники пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района ПЧ-70 поселка Эссойла привлекался для ликвидации пожара.

В 11.00 пожар был ликвидирован, сообщили огнеборцы.

Напомним, вечером 15 числа спасатели Заозерья выезжали на серьезный пожар в частной бане.