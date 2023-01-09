Дед Халла из Карелии произвел фурор на улицах новогодней Москвы

Карельский Дед Халла принял участие в первом Всероссийском слете Дедов Морозов «Хранители зимних традиций».

С 5 по 7 января в Москве состоялся первый Всероссийский слет Дедов Морозов «Хранители зимних традиций». В столицу приехали сказочные персонажи из 14 регионов России — от Кабардино-Балкарии до Якутии, а объединил всех Московский Дед Мороз. Карелию на слете представлял колоритный Дед Халла. Он передал большой морозный привет Москве и произвел настоящий фурор на улицах города, сообщается на сайте правительства республики.

На слете зимние волшебники знакомились с новогодней Москвой и представляли уникальные традиции и культуру своих регионов. В течение трех дней они гуляли по городу, фотографировались с москвичами и туристами, проводили мастер-классы, катались на коньках и дарили новогоднее настроение взрослым и детям.

В ходе мероприятий Деды Морозы активно делились опытом, как добавить еще больше волшебства в праздник. Наш Дед Халла не остался в стороне — сам охотно рассказывал о карельских особенностях и привез с собой на родную землю немало интересных идей.