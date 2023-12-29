Жители Сортавальского района встретили поезд Деда Мороза

Утром 4 января поезд прибыл на платформу Морозная (ст. Хелюля).

Утром 4 января Поезд Деда Мороза встретил жителей Сортавальского района, прибыв на платформу Морозная (ст. Хелюля). Об этом сообщили в паблике Сортавальского района.



Как рассказали в группе, всех, кто не побоялся мороза, ждала праздничная программа с помощниками Деда Мороза на сцене, прогулка с главным волшебником зимы и его свитой по экотропе, океан впечатлений и, конечно, возможность сделать волшебные фотографии.



Глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин поприветствовал Деда Мороза, поблагодарил за праздник, а зимний волшебник пригласил всех к себе гости в Великий Устюг.