Дед Мороз в Петрозаводске рассказал, как женщина попросила в подарок мужа, и что из этого вышло

Профессиональный Дед Мороз Алексей Лукиянчук рассказал о заветных желаниях жителей Карелии.

«Люди стараются не говорить вслух о своих желаниях, но иногда всё-таки шепчут на ушко. У детей — это популярные игрушки. Они сейчас очень любят все мультимедийное, современное, что показывают по телевизору. В одном из писем я никак не могу разобрать непонятное мне слово, тогда мы собрались консилиумом Дедушек Морозов и выяснили, что это игрушка, которая тогда была безумно популярна. У взрослых это бывает что-то потребительское. Телефоны, машины, квартиры загадывают всегда. Но бывают желания, которые врезаются в память. Однажды на одном из предновогодних праздников мальчик попросил себе папу. А на другом мероприятии молодая женщина загадала себе мужа. Через год она была замужем и уже просила квартиру», — рассказал волшебник

Как сохранить веру в чудеса, читайте в его интервью «Столице на Онего».