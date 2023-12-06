Деньги на зарядные станции для электрокаров получит Карелия из федерального центра

Москва выделит республике дополнительные средства на электрозаправочные станции.
В среду, 6 декабря, на заседании комитета Заксобрания Карелии министр финансов Елена Антошина сообщила о том, что в проекте республиканского бюджета заложены дополнительные деньги на развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров.
По словам министра, из федерального бюджета на эти цели наш регион дополнительно получит 41 млн рублей.
Напомним, 6 числа члены комитета рассматривали проект бюджета Карелии на ближайшие три года с учетом поправок.
В результате комитет рекомендовал Законодательному собранию региона принять проект бюджета на 2024 - 2026 годы во втором чтении.
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