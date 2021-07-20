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В России не собираются вводить ограничения на машины с двигателями внутреннего сгорания

Новости. Экономика
21:30, 20 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Россиян будут стимулировать покупать электромобили с помощью льгот.

В России не собираются ограничения на машины с двигателями внутреннего сгорания. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в интервью «Российской газете». По его словам, россиян будут стимулировать покупать электромобили с помощью льгот.

«Мы не будем использовать запреты, а будем стимулировать покупку экотранспорта и расширять инфраструктуру под него, как уже делали раньше, – сказал министр. – Программа по поддержке использования транспорта на компримированном природном газе запущена в 2014 году. И если раньше, например, по ней компенсировали 25%, то сейчас уже 10%. Покупателю стало выгодно приобретать эти машины и без такой существенной компенсации, поэтому в дальнейшем этот вид поддержки трансформируется в лизинговую субсидию».

Вместе с тем, Денис Мантуров признал, что легковой электрический транспорт для россиян пока еще экзотика. Но «этот и следующий годы будут показательными, исходя из реализации планов наших автопроизводителей», пообещал министр.

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