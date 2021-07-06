Дерево Дружбы в Петрозаводске заросло травой и сорняками (ФОТО)

Демонтированное «Дерево Дружбы» в Петрозаводске установили в парке на набережной и бросили в забытье.

Фотограф «Столицы на Онего» Николай Смирнов запечатлел памятный знак «Дерево Дружбы», который ранее был демонтирован и установлен в парке Победы на набережной.

Сегодня «Дерево Дружбы» выглядит заброшенным и позабытым.



«Был уверен, что Дерево откроют ко Дню города, но пока никаких изменений, Дерево выглядит заброшенным — на клумбах сорняки и строительный мусор, вокруг остатки деревянных ограждений, земля на границе вымощенной площадки и старого газона начинает проседать», — написал фотограф свои впечатления от увиденного.

Ранее сообщалось, что на набережной Онежского озера в Петрозаводске завершаются работы по благоустройству территории, на которую перевезли демонтированный объект «Дерево Дружбы». На месте установки объекта рабочие убрали забор. Но дальше дело так и не пошло: благоустройство территории не завершили, торжественного открытия памятника не состоялось.

Напомним, 20 ноября 2020 года напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская начали устанавливать памятный знак «Дерево Дружбы». До этого знак, демонтированный из-за стелы «Город воинской славы», отреставрировал карельский скульптор Александр Ким. Но работы затянулись, благоустройство не было выполнено в срок.

Памятный знак «Дерево Дружбы» был демонтирован и перенесен по решению властей. На место «Дерева Дружбы» была установлена стела «Город воинской славы». Решение чиновников о переносе памятного знака вызвало дискуссию.

Представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.