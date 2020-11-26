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Петрозаводску вернули "Дерево Дружбы" (ФОТО)

Новости. Общество
10:45, 27 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Парке Победы продолжаются работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы.

Напомним, 20 ноября, напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы".  Тогда залили фундамент, на котором смонтировали опорную часть скульптуры.

На сегодняшний день у знака, который отреставрировал карельский скульптор Александр Ким, не хватает нижней части. Идет установка гербов городов-побратимов.

Администрации города обещает благоустроить территорию вокруг памятного знака. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

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Комментарии

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Бритва
2020-11-27 11:27:03
агрикалчанутые очень недовольны. Повод для бузы отпал
paramparam
2020-11-27 11:17:14
На аллее побратимов теперь воинская слава, а дерево дружбы теперь отдельно от аллеи побратимов, просто дерево просто дружбы просто вот теперь тут, т.к. общественность против устранения символа дружбы совсем, слава - она конечно важнее дружбы, но и совсем не устраняет кагбэ. Гуттаперчевое решение опять изображено, но не возбраняется считать его и соломоновым.
Fit G
2020-11-27 11:13:12
Дерево вернули, а дружбу нет.
Н - новый
2020-11-27 11:12:43
Это просто праздник какой-то. Балетмейстер поташев с фуксом пустятся в неудержимый задорный пляс. Есть теперь где баренц хороводы водить :)
Гость
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