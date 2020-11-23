Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 1
23.11.2020 14:40
Проведение массовых мероприятий запретили в Карелии из-за COVID-19 – новые ограничения 4
23.11.2020 12:21
Информация о смертях от коронавируса поступает в Карелии с опозданием на 2-3 недели 6
23.11.2020 16:34
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии 5
23.11.2020 14:53
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии 13
23.11.2020 13:07

Фотограф снял, как идут работы по установке "Дерева Дружбы" в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:26, 24 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В Парке Победы продолжается установка памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали ради стелы воинской славы.

На минувшей неделе, 20 ноября, в Петрозаводске начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Скульптурная композиция появится в Парке Победы напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская, сообщили в администрации города.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом выполняет ООО "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на месте проведения работ и запечатлел, как идет установка "Дерева Дружбы". 

На данный момент самого "дерева" там, конечно, нет, но подрядчик залил фундамент, на котором смонтировал опорную часть скульптуры.

По заверениям властей, территорию вокруг памятного знака благоустроят. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-24 11:24:03
Нет никакой дружбы и дерево это совсем не нужно. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Аналитика

23.11.2020 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 4
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»