Фотограф снял, как идут работы по установке "Дерева Дружбы" в Петрозаводске (ФОТО)

В Парке Победы продолжается установка памятного знака "Дерево Дружбы", которое демонтировали ради стелы воинской славы.

На минувшей неделе, 20 ноября, в Петрозаводске начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Скульптурная композиция появится в Парке Победы напротив здания Петрозаводского государственного университета на улице Пушкинская, сообщили в администрации города.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом выполняет ООО "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на месте проведения работ и запечатлел, как идет установка "Дерева Дружбы".

На данный момент самого "дерева" там, конечно, нет, но подрядчик залил фундамент, на котором смонтировал опорную часть скульптуры.





По заверениям властей, территорию вокруг памятного знака благоустроят. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.





Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.