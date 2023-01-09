ДТП с тремя автомобилями произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля и внедорожник не поделили перекресток на набережной Варкауса.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 10 января, в 9.08 на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская.

Внедорожник и легковой автомобиль двигались по набережной Варкауса во встречных направлениях. ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Внедорожник совершал левый поворот на улицу Московская. В это же время легковой автомобиль двигался по набережной Варкауса в прямом направлении.

От столкновения легковой автомобиль отбросило на выезжающий с улицы Московская автомобиль.

Все машины получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объективы камер компании «Ситилинк» и компьютерной сети «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, камневоз смял легковой автомобиль на загруженной улице в Петрозаводске.