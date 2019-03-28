ФОТО: Детская офтальмологическая клиника российского масштаба появится в Петрозаводске
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В столице Карелии на улице Варламова у храма к 2022 году появится современная офтальмологическая клиника для детей.
Сегодня состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в основание строительства детской офтальмологической клиники. Инвестор Олег Ковригин, который два года назад, реконструировал офтальмологический центр на Варкауса,1б, отметил, что карельский камень пойдет в основание клиники как символ того, что строительство будет сделано качественно и вовремя.
"Сейчас идет проектирование объекта, - сказал Ковригин, - а к 2022 году Карелия получит офтальмологическую клинику амбулаторного типа высочайшего уровня. Клиника будет иметь общероссийское значение. Это клиника сложной детской микрохирургии глаза и онкоофтальмологии. И мы будем работать в рамках федеральной программы ОМС. Мы планируем оказывать более 20 тысяч операций в год. И принимать более чем 120 тысяч пациентов ежегодно".
На церемонии закладки камня глава Карелии Артур Парфенчиков отметил всю важность строительства детского офтальмологического центра.
"Это событие очень важное для Петрозаводска, Карелии и регионов, - сказал Парфенчиков, - на сегодняшний день офтальмологическая помощь востребована, это показала работа клиники на Варкауса, где обслуживаются взрослые пациенты. 22 тысячи операции было сделано за 2 года, а это 10 тысяч в год – серьезно. Это говорит о том, что надо привлекать в офтальмологию и частный сектор. Безусловно, когда возникло предложение создать отдельно детскую клинику, мы сделали все, чтобы этот проект состоялся, и я думаю, что и место выбрали очень достойное, в центре города, удобное. Рядом храм, что тоже немаловажно в каких-то ситуациях. И просто красиво. Учитывая, что здесь будет детское учреждение, будет рядом рекреационная детская зона, то есть все будет красиво, удобно для горожан и гостей столицы. Мы должны сделать так, чтобы через три года эта клиника приступила к работе на благо наших детишек. Инвестор предполагает вложить в строительство клиники более 1,5 млрд рублей. Это серьезный объект".
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