ФОТО: Детская офтальмологическая клиника российского масштаба появится в Петрозаводске

В столице Карелии на улице Варламова у храма к 2022 году появится современная офтальмологическая клиника для детей.

Сегодня состоялась торжественная церемония закладки памятного камня в основание строительства детской офтальмологической клиники. Инвестор Олег Ковригин, который два года назад, реконструировал офтальмологический центр на Варкауса,1б, отметил, что карельский камень пойдет в основание клиники как символ того, что строительство будет сделано качественно и вовремя.



фото Столицы на Онего

"Сейчас идет проектирование объекта, - сказал Ковригин, - а к 2022 году Карелия получит офтальмологическую клинику амбулаторного типа высочайшего уровня. Клиника будет иметь общероссийское значение. Это клиника сложной детской микрохирургии глаза и онкоофтальмологии. И мы будем работать в рамках федеральной программы ОМС. Мы планируем оказывать более 20 тысяч операций в год. И принимать более чем 120 тысяч пациентов ежегодно".



фото Столицы на Онего

На церемонии закладки камня глава Карелии Артур Парфенчиков отметил всю важность строительства детского офтальмологического центра.



фото Столицы на Онего

"Это событие очень важное для Петрозаводска, Карелии и регионов, - сказал Парфенчиков, - на сегодняшний день офтальмологическая помощь востребована, это показала работа клиники на Варкауса, где обслуживаются взрослые пациенты. 22 тысячи операции было сделано за 2 года, а это 10 тысяч в год – серьезно. Это говорит о том, что надо привлекать в офтальмологию и частный сектор. Безусловно, когда возникло предложение создать отдельно детскую клинику, мы сделали все, чтобы этот проект состоялся, и я думаю, что и место выбрали очень достойное, в центре города, удобное. Рядом храм, что тоже немаловажно в каких-то ситуациях. И просто красиво. Учитывая, что здесь будет детское учреждение, будет рядом рекреационная детская зона, то есть все будет красиво, удобно для горожан и гостей столицы. Мы должны сделать так, чтобы через три года эта клиника приступила к работе на благо наших детишек. Инвестор предполагает вложить в строительство клиники более 1,5 млрд рублей. Это серьезный объект".



фото Столицы на Онего