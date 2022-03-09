Глава Карелии рассказал о помощи арендаторам в условиях санкций

Губернатор Артур Парфенчиков сообщил, на какую помощь смогут рассчитывать арендаторы государственных и муниципальных земель.

Помощь арендаторам государственных и муниципальных земель, которые почувствовали на себе последствия санкций, появилась благодаря поправкам в федеральный закон. Об этом сообщил в соцсети Артур Парфенчиков.

По его словам, аренду участка сейчас можно продлить на 3 года без проведения торгов, независимо от оснований заключения договора. Есть или нет задолженность по аренде, также не имеет значения.

Подать обращение о продлении договора можно до 1 марта 2023 года при соблюдении двух условий: если на момент обращения срок действия договора аренды ещё не истек; если при пользовании участком арендатор не нарушил земельное законодательство.

Также власти планируют ввести льготную плату за пользование земельными участками для нескольких категорий арендаторов. Сейчас чиновники определяют, на какие именно участки будет распространяться льгота и какой будет ее размер. Завершить эту работу планируется к концу апреля, заявил Парфенчиков.

Ранее управление по туризму Карелии разъяснило налоговые льготы, введенные в отрасли из-за санкций.