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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 21 РУБЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ДИРЕКТОР, ПРИСТЫДИВШАЯ УЧЕНИЦУ ЗА ТОЛСТЫЕ НОГИ И УБИТАЯ ВОРОНА

Новости. Общество
21:00, 14 Февраля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)

Директор школы Петрозаводска вызвала ученицу к себе в кабинет и пристыдила ее за слишком короткую юбку, которая прикрывает только "ляжки", показывая "толстоватые ноги" и "формы, вызывающие иронию".

Опубликованное видео вызвало большой общественный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами. Управление образования администрации Петрозаводска начало служебную проверку в отношении директора. Согласно Трудовому Кодексу дисциплинарная ответственность предполагает наказание в виде замечания, выговора или увольнения.

Депутат Ульянов предложил проиндексировать ветеранские выплаты в Карелии за 11 лет

Лидер карельских коммунистов, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов выступил против законопроекта республиканских властей об индексации ежемесячных денежных выплат льготникам на 21 рубль.

"Надо рассматривать его с точки зрения справедливости! – подчеркнул Евгений Ульянов. – Давайте честно говорить: Конституционный суд установил, что 11 лет не проводилось никакой индексации. Давайте проиндексируем сумму выплаты в 700 рублей на уровень инфляции за 11 лет!»

Напомним, после решения Конституционного суда Карелии, который признал незаконным отсутствие индексации ветеранских выплат на протяжении 11 лет, глава республики Артур Парфенчиков и депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец и Леонид Лиминчук выступили с законодательной инициативой и предложили увеличить их в 2020 году на 21 рубль. 

Подростки в Петрозаводске до смерти забили ворону (ВИДЕО 18+)

Подростки в Петрозаводске сняли на видео, как издеваются над вороной: бьют ее, бросают, топчут ногами.

Жестокость несовершеннолетних вызвала негодование в соцсети. Видеороликом заинтересовалась полиция

Мама подростка, который стал участником видео с издевательством над вороной, попросила комментаторов перестать ей угрожать и оставить ее семью в покое.

Карелия опять провалила программу расселения аварийного жилья

По результатам рассмотрения годовой отчетности субъектов РФ за прошлый год Фонд ЖКХ "заморозил" около 400 миллионов рублей, которые выделялись Карелии на программу расселения аварийного жилья в 2019-2020 годах.

В отношении Республики Карелия принято решение о приостановке предоставления финансовой поддержки Фонда. Регионом до 31 декабря 2019 года не обеспечено заключение договоров, исполнение которых позволит обеспечить расселение не менее 90% общей площади аварийного жилищного фонда, предусмотренной этапом 2019-2020 годов программы переселения.

 Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы"

Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы". Заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб".

Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей. Торги назначены на 21 февраля.

 Верховный суд России пересмотрит приговор инструкторам лагеря "Сямозеро" в Карелии, где погибли дети

Верховный суд России рассмотрит представление заместителя генерального прокурора Российской федерации Леонида Коржинека, добивающегося отмены приговора двум карельским инструкторам Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

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