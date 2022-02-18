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Город в Карелии не справляется с последствиями снегопада

Новости. Общество
16:24, 18 Февраля 2022
фото: Костомукшский городской округ / ВК

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Власти Костомукши попросили горожан проявить «терпение и понимание», поскольку коммунальные службы не в состоянии оперативно убрать городские улицы.

Власти Костомукши называют напряженной сложившуюся в городе ситуацию с уборкой снега. Чиновники утверждают, что коммунальные службы перегружены из-за обильных снегопадов. Информация об этом появилась в паблике органов местной власти после оперативного совещания главы округа Сергея Новгородова с подрядными организациями, занимающимися снегоочисткой, и управляющими компаниями.

«Участники встречи отметили, что на протяжении недели ситуация продолжает оставаться напряженной, дорожная техника работает в авральном режиме, чтобы обеспечить возможность движения транспорта и пешеходов по улицам города», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в приоритете находится механизированная уборка от снега на магистральных дорогах и тротуарах, а также на подъездах к социально значимым объектам.

«В настоящее время ООО „Инкод“ осуществляют патрульную снегоочистку городских магистралей, в первую очередь, для обеспечения бесперебойного движения автобусных рейсов, дороги на Калевалу и Вокнаволок, а также заездов к СНТ, находящимся вдоль федеральной трассы (Шариярви — в течение 3-х дней). Подрядчик планирует работать в таком режиме все выходные. На внутриквартальных проездах дорожным службам, по прогнозам, потребуется не менее 4 дней, чтобы устранить последствия обильных снегопадов, которые продолжаются до сих пор», — сообщают власти Костомукши.

Сложная ситуация сложилась на придомовых территориях.

«Управляющие организации не справляются с такими объемами выпавших осадков, отмечено много проблемных участков. Произвести снегоочистку во дворах планируется до конца следующей недели. Также текущая работа нацелена на очистку крыш и козырьков подъездов жилых домов от снежных шапок, наледей и сосулек», — гласит текст сообщения.

Костомукшские власти обратились за финансовой помощью к региональному центру, поскольку у города нет денег на вывоз дополнительных объемов снега.

«В связи с аномальными снегопадами объем работ по вывозу снега увеличился в разы. Такие объемы не предусмотрены в рамках заключённых муниципальных контрактов. По состоянию на 14 февраля 2022 года с улично-дорожной сети вывезено 22000 куб. м. снега, на сегодняшний день требуется вывезти ещё порядка 20000 куб. м., что подразумевает необходимость дополнительного финансирования, которое отсутствует в местном бюджете. Администрация Костомукшского городского округа направила в Правительство республики обращение с просьбой об оказании помощи в решении этого вопроса и выделении средств из резервного фонда на осуществление вывоза снега с территории КГО», — заявили власти Костомукши.

Чиновники обратились к горожанам и попросили их потерепеть.

«Уважаемые костомукшане! Администрацией КГО, подрядчиками и управляющими компаниями проводится большая работа по устранению последствий снегопадов. К сожалению, невозможно единовременно и в полном объеме произвести снегоочистку во всех районах города. Просим в этот непростой период проявить терпение и понимание», — рзюмировали они.

Ранее сообщалось, что администрация Костомукши предложила водителям не садиться за руль из-за сложных погодных условий. Также в Костомукше мусоровозы не выйдут в вечерние рейсы из-за неблагоприятных дорожных условий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-18 16:37:16
Где нестандартные решения в сложных условиях? Лопаты выдать мужикам и пусть работают. Не всё деньгами определяется.
Изя
2022-02-18 16:43:54
кир, дэбилы то одни и те же в карелии , не просто так выбираем )))
кир
2022-02-18 17:21:40
Изя, уже писал, что выбирать не умеем. Надо только назначать с ответственностью военного времени.
Изя
2022-02-18 18:41:33
кир, ты хоть не в Китае живёшь , собеседник ?))))
Гость
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