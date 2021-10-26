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Градостроительный совет Петрозаводска рассмотрит вопрос об установке памятника Олегу Далю заочно

Новости. Общество
16:42, 26 Октября 2021
фото: © tv-karelia.ru

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Заседание совета оказалось отменено из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Градостроительный совет Петрозаводска заочно рассмотрит вопрос об установке в карельской столице памятника советскому актеру Олегу Далю. Такое решение приняла городская администрация из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника Олегу Далю выступила группа поклонников творчества актера. В конце 70-х годов он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова.

Градостроительный совет планировал обсудить это предложение 21 октября, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановке и ужесточения ограничительных мер заседание совета было отменено. Теперь, как сообщили в мэрии, члены Градостроительного совета рассмотрят представленные инициативной группой материалы в заочной форме, после чего вышлют гражданам свой протокол.        

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Комментарии

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мяйно мунов
2021-10-26 18:28:06
Кто инициаторы ? Фамилия, имя, отчество, род занятий. А то зэки с девятки тоже захочут своему пахану памятник на корточках установить в центре города... Всякое бывает.
Кир
2021-10-26 17:14:25
Когда рассмотрите вопрос о сносе памятника вождю. Тем более, что к нашему городу он не имел никакого отношения. :) Даль подождет. Его кучка почитателей хочет протолкнуть. :)
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