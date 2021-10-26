Градостроительный совет Петрозаводска рассмотрит вопрос об установке памятника Олегу Далю заочно

Заседание совета оказалось отменено из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Градостроительный совет Петрозаводска заочно рассмотрит вопрос об установке в карельской столице памятника советскому актеру Олегу Далю. Такое решение приняла городская администрация из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника Олегу Далю выступила группа поклонников творчества актера. В конце 70-х годов он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова.

Градостроительный совет планировал обсудить это предложение 21 октября, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановке и ужесточения ограничительных мер заседание совета было отменено. Теперь, как сообщили в мэрии, члены Градостроительного совета рассмотрят представленные инициативной группой материалы в заочной форме, после чего вышлют гражданам свой протокол.