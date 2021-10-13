Вопрос об установке в Петрозаводске памятника Олегу Далю обсудит градостроительный совет города

С инициативой открытия в столице Карелии памятника советскому актеру выступила группа поклонников его творчества.

Градостроительный совет Петрозаводска рассмотрит коллективное обращение горожан об установке в карельской столице памятника советскому актеру Олегу Далю. Этот вопрос включен в повестку дня очередного заседания совета, которое назначено на 21 октября. На суд городской архитектурной общественности будут представлены несколько эскизов памятника.

Напомним, с инициативой открытия в Петрозаводске памятника Олегу Далю выступила группа поклонников творчества актера. В конце 70-х годов прошлого столетия он снимался в главной роли в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре», поставленной по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота», и многие считают эту роль лучшей актерской работой Даля. Съемки фильма проходили в Петрозаводске, и инициаторы установки памятника хотели бы увековечить артиста в образе его героя — инженера Виктора Зилова.

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