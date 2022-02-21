«Хранители истории нашего края»: Глава Карелии поздравил известных именинников

Сегодня, 22 декабря, отмечают день рождения два известных жителя республики — Евгений Волков и Михаил Гольденберг.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил двух известных жителей Карелии. Круглую дату — 90 лет — сегодня празднует Евгений Иванович Волков, ровесник и ветеран Беломорско-Балтийского канала. Уроженец села Шуньга, он в 1944 году попал на ББК, и с тех пор вся его жизнь связана с каналом.

«Подумать только! Евгений Иванович — свидетель и участник нескольких десятилетий истории Б. К. Кстати, его воспоминания можно найти в книге Константина Гнетнева „Беломорканал. Времена и судьбы“», — рассказал о ветеране ББК глава региона.

Помимо этого, Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения директора Национального музея республики Михаила Леонидовича Гольденберга.

«Эрудит, человек увлеченный, искренне любящий историю и беззаветно преданный своей работе», — так охарактеризовал глава Карелии директора национального музея, напомнив, что Михаил Леонидович вместе с правительством республики реализовал многие проекты — в частности, Музей Карельского фронта в Беломорске или памятник Чарльзу Гаскойну.

«Уважаемые Евгений Иванович и Михаил Леонидович! Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю крепкого здоровья, энергии и благополучия», — поздравил Артур Парфенчиков известных именинников.