«Изливала душу на бумагу», – в знаменитом музее Карелии рисовали вином

В музее «Кижи» состоялся позитивный мастер-класс, участники которого пробовали вино на цвет.

Об удивительном и необычном событии рассказали в пресс-службе музея «Кижи».

В зале «Кижи на Кирова» состоялся дебютный мастер-класс (18+) только для взрослых — участники рисовали вином, попробовав свои силы в технике «винная гризайль».

Одна из участниц оригинального мастер-класса Мария Lebedeva поделилась в сети своим отзывом.

«Творчество — очень позитивная штука. И нужно себе иногда позволять творить, что я с удовольствием и сделала. На позитивном мастер-классе в музее я сегодня „изливала душу на бумагу“ — рисовала вином в технике „винная гризайль“. Мысленно побывала на море, в Италии, надышалась виноградными запахами, напиталась чудесной дружеской атмосферой. Нужно учесть, что рисовать я не умею от слова совсем, но своим результатом, а это не только рисунок, но и правильный настрой, драйвовая энергия и душевная компания, я не просто довольна, а довольнëшенька!)» — рассказала петрозаводчанка.



В паблике музея пригласили попробовать новый опыт и выразить свои творческие способности в нетрадиционной технике.