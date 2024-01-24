«Будем рисовать воздушными шарами!» — жителей Петрозаводска позвали на необычный мастер-класс

Бесплатный мастер-класс проводится в

Петрозаводский автотранспортный техникум пригласил всех желающих на бесплатный творческий мастер-класс по арт-терапии «Воздушная акватипия» (6+).



«Будем рисовать воздушными шарами!» — написали в официальном паблике учреждения.



Акватипия — это печатание рисунков водными красками, звучит сложно, но на самом деле увлекательно и весело даже для тех, кто не умеет рисовать. Одинаково хорошо подходит и детям, и взрослым.



«На занятии вы не только интересно проведете время и снимите эмоциональное напряжение, но и с помощью отпечатков от воздушного шара создадите себе другое настроение, новые эмоции, увидев другой смысл в происходящих событиях», — заверили организаторы.



Мастер-класс подходит для любого возраста. У детей до 5 лет замечательные работы получаются совместно с мамой, отметили в паблике.



Занятие проводит педагог-психолог Марина Васильевна Романюк.



Мастер-класс пройдет 31 января с 10.00 до 11.30 в Петрозаводске по адресу: улица Ф. Энгельса, 10.



Записаться можно в комментариях к посту, организаторы свяжутся с желающиими и запишут на мероприятие, уточнили в сети.