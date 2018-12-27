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Новости. Общество
12:20, 27 Декабря 2018
фото: Офтальмологический центр Карелии/ фото "Столицы на Онего"

Как в Карелии развивается медицинский туризм

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Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.

С какими успехами завершает 2018-й Офтальмологический центр Карелии, узнали у руководителя Олега Геннадьевича Лексунова.

- Олег Геннадьевич, расскажите, откуда к нам в Офтальмологический центр едут пациенты и увеличилось ли их количество в этом году?

- Мы оперируем не только жителей Карелии, к нам сейчас едет весь Северо-Запад. Более того, первые ласточки из Финляндии потянулись, но не наши бывшие соотечественники, которые уехали туда на ПМЖ, а коренные финны. Почувствовали разницу и приезжают к нам за хирургией катаракты.

Мы стараемся по максимуму предоставлять хирургическую помощь. Не просто хорошую хирургию ради хирургии, а именно качество дальнейшей жизни человеку предоставить такое, чтобы он почувствовал, что в его жизни произошли серьезные изменения к лучшему.

О нашем качестве работы знают далеко за пределами Карелии, знают, что могут быстро своевременно получить у нас высокого уровня хирургию, которая позволит в будущем забыть, что у них были когда-то проблемы и жить дальше полноценной жизнью.
Люди приезжают на операции, но заодно получают удовольствие от посещения тех достопримечательностей, которыми богата Карелия. Это так называемый медицинский туризм, который бурно развивается. Он есть как внутрироссийский, так теперь и международный.

Сегодня здание Офтальмологического центра Карелии полностью реконструировано, и уже в следующем году пациентов ждут приятные сюрпризы.

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