Коллекцию мотоциклов обнаружили у арестованного по обвинению во взятке инспектора Ростехнадзора Карелии

Главный госинспектор Ростехнадзора Карелии Георгий Хе, арестованный по обвинению во взяточничестве, оказался коллекционером мототехники.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовом ведомстве, у главного госинспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе, арестованного по обвинению во взяточничестве, при обыске в его большом и красивом загородном доме была обнаружена коллекция мотоциклов. Такое недешевое увлечение вызвало удивление, так как заработная плата в месяц у главного госинспектора составляла 60 тысяч рублей.

Сегодня следователи Слекома Карелии проводят комплекс мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств.

Напомним, 8 февраля в Петрозаводск в рабочем кабинете сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Петрозаводска задержали главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе. Инспектору инкриминируется получение взятки в сумме 6 миллионов рублей.

Установлено, что Георгий Хе вместе получил через посредника незаконное денежное вознаграждение. Взамен он выдал руководству Соломенского лесозавода разрешительные документы на допуск к эксплуатации электрического оборудования, хотя ранее эту процедуру отказывался согласовывать.

Так, 9 февраля в Петрозаводском городском суде судья Татьяна Петина вынесла решение о заключении под стражу на два месяца, до 6 апреля включительно, обвиняемого по ч.3 ст.30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе, уроженца Ташкента, 1980 года рождения, женатого, имеющего троих детей.