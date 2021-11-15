Мэр Петрозаводска рассказал, как улучшит освещение в городе

Владимир Любарский объяснил, почему в Петрозаводске темно, и назвал территории, которые подсветят в ближайшее время.

Владимир Любарский обратил внимание на большое количество жалоб, в том числе поступающих мэру в «личку», о плохой освещенности улиц города. За прошедшую неделю главе города жаловались на темноту в проезде Алексея Афанасьева, на улице Черняховского, на Лососинском шоссе.

«Особенно остра эта проблема ощущается именно сейчас, когда наступило самое темное время года: снег еще не выпал, темнеет рано, а рассветает поздно», — посетовал мэр столицы на своей странице в соцсети.

Градоначальник признал, что система уличного наружного освещения Петрозаводска нуждается в серьезной модернизации. Для серьезного улучшения потребуются время и дополнительные деньги.

Вместе с тем мэр напомнил, что в данный момент администрация использует все ресурсы, чтобы Петрозаводск становился хоть чуточку светлее. Так, установка новых фонарей закладывается в реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Также фонари входят в минимальный перечень благоустройства дворов. Не остаются в стороне и общественные территории.

«Так, вскоре светлее станет у первой поликлиники на Древлянке, где подрядчик завершил обустройство парковки и пешеходной дорожки в рамках „Комфортной городской среды“. Здесь уже установлены и новые опоры освещения — в данный момент проходят пусконаладочные работы — фонари зажгутся в ближайшее время», — анонсировал появление новой освещенной территории в Петрозаводске Владимир Любарский.

Также глава города напомнил, что продолжается модернизация сетей наружного освещения на 12 участках вдоль петрозаводских магистралей. Более подробную информацию по данному проекту Владимир Любарский обещал дать на своей странице завтра, 18 ноября.

Ранее жительница нового микрорайона в Петрозаводске пожаловалась на кромешную темноту.

Напомним, в пятницу мэра Петрозаводска, бежавшего с фонариком по одной из городских улиц, сбила машина.