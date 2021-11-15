890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Мэр Петрозаводска рассказал, как улучшит освещение в городе

Новости. Общество
06:40, 18 Ноября 2021
фото: ©Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Владимир Любарский объяснил, почему в Петрозаводске темно, и назвал территории, которые подсветят в ближайшее время.

Владимир Любарский обратил внимание на большое количество жалоб, в том числе поступающих мэру в «личку», о плохой освещенности улиц города. За прошедшую неделю главе города жаловались на темноту в проезде Алексея Афанасьева, на улице Черняховского, на Лососинском шоссе.

«Особенно остра эта проблема ощущается именно сейчас, когда наступило самое темное время года: снег еще не выпал, темнеет рано, а рассветает поздно», — посетовал мэр столицы на своей странице в соцсети.

Градоначальник признал, что система уличного наружного освещения Петрозаводска нуждается в серьезной модернизации. Для серьезного улучшения потребуются время и дополнительные деньги.

Вместе с тем мэр напомнил, что в данный момент администрация использует все ресурсы, чтобы Петрозаводск становился хоть чуточку светлее. Так, установка новых фонарей закладывается в реализацию нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Также фонари входят в минимальный перечень благоустройства дворов. Не остаются в стороне и общественные территории.

«Так, вскоре светлее станет у первой поликлиники на Древлянке, где подрядчик завершил обустройство парковки и пешеходной дорожки в рамках „Комфортной городской среды“. Здесь уже установлены и новые опоры освещения — в данный момент проходят пусконаладочные работы — фонари зажгутся в ближайшее время», — анонсировал появление новой освещенной территории в Петрозаводске Владимир Любарский.

Также глава города напомнил, что продолжается модернизация сетей наружного освещения на 12 участках вдоль петрозаводских магистралей. Более подробную информацию по данному проекту Владимир Любарский обещал дать на своей странице завтра, 18 ноября.

Ранее жительница нового микрорайона в Петрозаводске пожаловалась на кромешную темноту.

Напомним, в пятницу мэра Петрозаводска, бежавшего с фонариком по одной из городских улиц, сбила машина.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-11-18 10:37:41
Нытики все равно будут недовольны
Эно
2021-11-18 09:28:10
все фонари., установленные при Ширшиной, надо убирать.
Горожанин
2021-11-18 10:44:27
Эно, кампания "темный город и негодные фонари" была развернута, чтоб Ширшину из мэров убрать. У нас такие же светодиодные фонари, как в других городах, и освещенность не хуже! Пройдет пара недель осенней непроглядной мглы, которую никакой фонарь не развеет, и проблема кончится!
demari
2021-11-18 09:06:11
Выдать за счёт бюджета ..налобные фонарики. Членам едра , фонарики голубые , проблесковые. )))
Изя
2021-11-18 08:52:15
Видно что на пользу пошло приключение ()))
кир
2021-11-18 08:22:33
Деньги в Москве. Наша задача их выцыганить оттуда. Все средства хороши. :)
kipa
2021-11-18 08:17:48
Cтранный у нас мэр однако. Его сбила машина в кромешной тьме, при горящих фонарях, а он заметил комменты в соцсетях о плохой освещенности в городе. Ну, ладно , возраст жеж . Но пусть он покажет ну хоть одну улицу, хоть один фонарик, который освещает как надо, мы хоть там ходить будем и бегать . А то выделяет какие то улицы для освещения. Любой здравомыслящий чел ( депутат!) , начал бы освещения пешеходных переходов и подступам к ним. Любарский! Сделай хоть это и твою фамилию запомнят жители города. Остальных мэров и мэрш я уже и не помню как ФИО.
кир
2021-11-18 10:45:14
kipa, вождя помнишь? А это главное. :) Системный сбой в стране Советов.(((
Горожанин
2021-11-18 10:41:25
kipa, ни в какой не в кромешной тьме! Видео с мэром видели? Там нормально освещенный перекресток. Фонари у нас такие же, как в других городах, иных не будет, желтые ртутные лампы уже не выпускаются.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

17.11.2021 15:30
Капитал
Сколько стоит охрана власти 3
Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»