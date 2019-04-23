Мэрия Петрозаводска пытается очистить Онежское озеро от нефтепродуктов

В минувшие выходные горожане пожаловались на наличие радужной пленки от нефтепродуктов в акватории озера вблизи улицы Московской, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В понедельник, 22 апреля, на сайте администрации появилась информация о том, что в Онежское озеро стекает загрязненная нефтепродуктами вода.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту попадания нефтепродуктов в акваторию озера. И в результате внесла мэру Петрозаводска Ирине Мирошник представление.

В мэрии сообщили, что для откачки загрязненной нефтепродуктами воды из очистителя-отстойника на пятом выпуске ливневой канализации, расположенном вблизи набережной Варкауса, сегодня был задействован специализированный автомобиль МЧС.

Ранее сотрудники "Службы заказчика" и МЧС выполнили работы по переустройству боновых заграждений на стоке, заполнив их сорбентом. Если эти меры окажутся недостаточными, будут установлены дополнительные боновые заграждения и выполнена модернизация нефтеуловителя.