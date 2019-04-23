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Новости. Общество
10:31, 23 Апреля 2019
фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Прокуратура внесла мэру Петрозаводска представление из-за загрязнения Онежского озера

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Прокуратура Карелии провела проверку по факту попадания нефтепродуктов в Онежское озеро.

Напоним, мэрия Петрозаводска написала, что в Онежское озеро стекает загрязненная нефтепродуктами вода. 

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура 22 апреля организовала проверку по факту попадания нефтепродуктов в акваторию озера в Петрозаводске.

Проверка показала, что принятых администрацией мер недостаточно для полного предотвращения попадания нефтепродуктов в акваторию Онежского озера.

На поверхности озера имеются отдельные радужные полосы. Кроме того, установлено, что территория локальных очистных сооружений, а также отдельные его конструкции не оборудованы средствами защиты (запирающими устройствами, крышками), что способствует бесконтрольному доступу неопределенного круга лиц, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения иных тяжких последствий.

Прокурор внес сити-менеджеру Ирине Мирошник представление об устранении нарушений закона с требованиями обеспечить системный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод через выпуск ливневой канализации по ул. Московской, при необходимости установить дополнительные боновые заграждения; обеспечить очистку береговой линии в районе сброса сточных вод в целях исключения загрязнения акватории Онежского озера нефтепродуктами, а также обеспечить оборудование объекта средствами защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-23 10:45:51
Всё в грязи и мусоре , даже озеро. Так ничего же не делается для улучшения ситуации. Администрация города занимается какими-то нелепыми вопросами: по установке стелы Воинской славы, оборудованию вело-дорожек, обустройству скверов... А первостепенные задачи по улучшению инфраструктуры города не решаются! За что этому нашему мэру депутаты петросовета ставят из года в год удовлетворительно?
12345
2019-04-23 10:44:58
А прокуратура установила кто загрязняет-то? Мэрия сливает нефтепродукты?
zanoza
2019-04-23 11:06:44
12345,прокуратура установила, что мэрия не обеспечила качество сбрасываемых вод через ливневую канализацию на ул. Московская, а также что нет запирающих устройств, крышек на локальных очистных сооружениях. Этого мало чтобы выдать предписание?
Изя
2019-04-23 10:42:17
В кои веки , проснулась прокуратура ))))))))))))) :)
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