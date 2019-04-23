Прокуратура внесла мэру Петрозаводска представление из-за загрязнения Онежского озера

Прокуратура Карелии провела проверку по факту попадания нефтепродуктов в Онежское озеро.

Напоним, мэрия Петрозаводска написала, что в Онежское озеро стекает загрязненная нефтепродуктами вода.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура 22 апреля организовала проверку по факту попадания нефтепродуктов в акваторию озера в Петрозаводске.

Проверка показала, что принятых администрацией мер недостаточно для полного предотвращения попадания нефтепродуктов в акваторию Онежского озера.

На поверхности озера имеются отдельные радужные полосы. Кроме того, установлено, что территория локальных очистных сооружений, а также отдельные его конструкции не оборудованы средствами защиты (запирающими устройствами, крышками), что способствует бесконтрольному доступу неопределенного круга лиц, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения иных тяжких последствий.

Прокурор внес сити-менеджеру Ирине Мирошник представление об устранении нарушений закона с требованиями обеспечить системный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод через выпуск ливневой канализации по ул. Московской, при необходимости установить дополнительные боновые заграждения; обеспечить очистку береговой линии в районе сброса сточных вод в целях исключения загрязнения акватории Онежского озера нефтепродуктами, а также обеспечить оборудование объекта средствами защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц.