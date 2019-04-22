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Новости. Общество
15:54, 22 Апреля 2019
фото: © ТАСС/EPA/MIKE ELIASON/SANTA BARBARA COUNTY FIRE DEPARTMENT

В Онежское озеро стекает загрязненная нефтепродуктами вода

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Экологи утверждают, что никакой опасности нет, ситуация повторяется из года в год, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты администрации города, работники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и МЧС держат под контролем ситуацию на пятом выпуске городской ливневой канализации, где в последние дни наблюдается превышение допустимой нормы по количеству нефтесодержащих продуктов в сточной воде, попадающей в Петрозаводскую губу Онежского озера.

"В настоящее время масштабного загрязнения озера нет, хотя на поверхности воды наблюдается масляная пленка, образовавшаяся от просочившихся туда нефтепродуктов... Если ситуация будет ухудшаться, мы соберем комиссию по чрезвычайным ситуациям и примем решение о введении режима повышенной готовности. Около стока будут установлены боновые заграждения, выполнена рассыпка сорбента в месте возможного загрязнения вдоль береговой полосы", – сказала заместитель Главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Как отмечают специалисты, ситуация с незначительным попаданием нефтепродуктов в озеро в районе пятого стока городской дренажной системы повторяется ежегодно.

"В районе улицы Московской есть подземное скопление воды, загрязненной нефтепродуктами, накопившимся в почве за много лет. В период таяния снега происходит сток этих вод, с последующим их попаданием в Онежское озеро через выпуск №5", – напомнила Юлия Мизинкова.

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Комментарии

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Геннадий Гаврилов
2019-04-22 16:27:00
Очень хорошая позиция, у всех этих "специалистов ", не замечать проблему и тогда ее вроде как и нет ... Ну, а когда все выйдет из под контроля , начнутся поиски виновных , будут создаваться разные комиссии, по организации борьбы с загрязнением озера , выделят не малые средства ,большая часть которых и растворится в этих комиссиях . В общем все как всегда ...
Мизантроп
2019-04-22 16:18:23
За 30 лет эффективные рукожопы так и не смогли найти источник и ликвидировать его. Молодцы, че.
Неравнодушный
2019-04-22 16:12:13
Озеро большое, всё вытерпит, видимо, экологи об этом осведомлены.
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