Местный иконописец расписал стены собора в Петрозаводске

Иконописное изображение Крещения карелов в 1227 году появилось на стенах собора.

Иконописное изображение Крещения карелов в 1227 году появилось в Крестовоздвиженском соборе, сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии.

По благословению настоятеля Крестовоздвиженского собора митрополита Петрозаводского и Карельского Константина на западной стене собора в честь предстоящего 800-летия появилась роспись в виде сюжета Крещения карелов в 1227 году. Размер иконописного изображения - 42 квадратных метра.



Роспись выполнена карельским иконописцем в живописном стиле, так называемом церковном академизме, как и остальные написанные композиции храма, а также иконостас и большая часть икон.

Появилась роспись на западной стене над трехчастными вертикальными окнами и была выполнена художественными акриловыми красками для лучшего сцепления со стенами.

Сюжет композиции восходит к 1227 году, когда ярославский князь Ярослав Всеволодович, отец святого Александра Невского, возвращался из военного похода на южно-финские земли и одномоментно крестил с помощью священнослужителей, согласно летописи, почти всех карелов.

Это было обусловлено тем, что незадолго до этого шведы, заручившись поддержкой тогдашнего папы римского, крестили огнем и мечем в католическую веру некоторые соседние племена.

Чтобы остановить католическое влияние на карельские земли, которые тогда относились к новгородским владениям, и было решено крестить карелов в православной вере, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.