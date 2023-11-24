В собор Петрозаводска вернулась обновленная икона

В собор Петрозаводска после реставрации вернулась икона 19 века с образом Иоанна Златоустого.

В Крестовоздвиженский собор вернулся обновленный образ святителя Иоанна Златоустого 19 века, рассказали в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии.

Ко дню памяти святителя Иоанна Златоустого в воскресенье, 26 ноября, в Крестовоздвиженский собор вернулся из реставрационной мастерской Кондопоги древний образ XIX века Константинопольского святителя.

Икона длительное время находилась в запасниках собора и ей потребовалась склейка, восстановление многочисленных утрат. Реставраторы провели глубокую химическую чистку, укрепили живописные слои, выровняли утраченный грунт и тонировали утраты различной сложности. Все отреставрированные фрагменты укрепили несколькими слоями защитного лака.

На богослужении, которое совершил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин 26 ноября, икона находилась в центре собора для поклонения верующим.





Также на прошлой неделе была отреставрирована соборная Плащаница 1880 года.



В епархии напомнили, что с 2019 года по благословению настоятеля Крестовоздвиженского собора митрополита Константина проходит реставрация икон. Было отреставрировано больше трех десятков образов. Реставрацию икон проводили специалисты Петрозаводска и Кондопоги.

Процесс восстановления — очень дорогостоящий, долгий, трудоемкий, требовал многокомпонентных работ. У некоторых икон доски имели трещины, а также утраты.



Кроме того, у многих икон не было киотов. Киоты для образов изготовили в двух мастерских Петрозаводска, а часть напольных киотов привезли из других регионов.



В советское время в Карелии храмы уничтожались с особой жестокостью, многие не просто закрывали, а взрывали, сжигали или разбирали. Часть икон из уничтоженных храмов удавалось спасти, и они-то нашли свое новое обиталище в Крестовоздвиженском соборе.



Все отреставрированные иконы заняли свои места в Крестовоздвиженском соборе и крестильном храме в честь преподобного Елисея Сумского.