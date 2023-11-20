Выяснилось, когда появится новый памятник великому князю в известном туристическом месте Карелии

Глава Карелии рассказал о подготовке к празднованию 800-летия крещения карелов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об участии в работе оргкомитета под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко по подготовке к празднованию 800-летия крещения карелов.

«Событие, которое будем отмечать в 2027 году, масштабное и по сути, и по целям, и по воплощению — о его государственной важности говорит Указ Президента», — отметил Артур Парфенчиков.

Из главного, что отметил руководитель региона — установка памятника великому князю Ярославу Всеволодовичу в Сортавале, а также часовни в честь него в Куркиеки. Кроме того, в Минкульт России поданы заявки на реставрацию Никольского храма в Салми, Церкви Смоленской иконы Божией Матери в Олонце и других объектов культурного наследия.

Помимо этого, в Карелии будет создана сеть духовно-просветительских центров, в работе над которыми будут объединены школы, общество и церковь. На приграничных территориях планируется отремонтировать учреждения культуры и образования, создать инфраструктуру для паломников в Центральной Карелии и Северном Приладожье. Коме того, отдельными пунктами плана идут проведение фестивалей духовной музыки, создание фильма по истории православия Карелии, издание книг.

«Единый план мероприятий утвердим совместно с Москвой в декабре. Но даже после 2027 года работу по многим позициям продолжим», — написал Артур Парфенчиков.