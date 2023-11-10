На Земле вскоре начнется новая магнитная буря

Астрономы предупреждают о новом сильнейшем электромагнитном возмущении.
На планете в ближайшие дни ожидается новая магнитная буря. Об этом говорят данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно этим сведениям, возмущение электромагнитного поля начнется вечером 11 ноября примерно с 18.00. К ночи 12 ноября на планете начнется магнитная буря. Предварительный индекс шторма — G1.
Буря будет продолжаться всю ночь, затем начнет стихать, и к полудню 12 ноября показатели магнитосфера достигнут стандартных значений.
Ранее ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, бушевавшей на планете.
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